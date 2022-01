Covid, in Italia sono 1.972 i medici sospesi perché non vaccinati



Sono 1.972 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi dai rispettivi albi perché non vaccinati. Non hanno dunque rispettato l’obbligo imposto per le professioni sanitarie.

