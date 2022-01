Covid, morto bimbo di 10 anni a Torino: non aveva fatto il vaccino a causa di un problema di salute



Un bambino di dieci anni è morto per Covid nella Terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bambino, che non aveva gravi patologie pregresse, era stato trasferito ieri dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni.

