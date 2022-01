“Curva dei contagi Covid scende tranne che per la fascia d’età 0-9 anni”, dice Brusaferro (Iss)



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, si assiste in Italia “ad una decrescita dei casi Covid in tutte fasce d’età tranne 0-9. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: continuare con il rigoroso rispetto delle raccomandazioni individuali e con la campagna di vaccinazione”.

