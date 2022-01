Dai Bee Gees a John Lennon, i tributi live del Quid

L’ultimo weekend di gennaio porta sul palco del QUID la pianista Silvia Olivier nella serata di giovedì 27 gennaio, con stage aperto da Anna Bielli. Nella serata di venerdì 28 gennaio arrivano gli irrefrenabili Tree Gees, tribute band dei Bee Gees, seguiti dall’ultimo concerto della settimana, sabato 29 gennaio, con l’arrivo della Lennon Legend Band, che ricorda l’opera del compianto John Lennon.

Gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Giovedì 27 gennaio 2022 > Silvia Olivier Piano Solo (Fusion) – Opening Anna Bielli

“Gemini” è il primo lavoro discografico di Silvia Olivier, giovane pianista e compositrice romana, uscito il 3 giugno 2021 per Camilla Records, etichetta del Saint Louis College of Music, in cui Silvia frequenta i corsi accademici di pianoforte jazz. L’album conta 9 composizioni originali, tra cui i singoli “Saturnità” e “Seasickness”, usciti tra marzo e maggio, accompagnati dagli Art work realizzati dalla pianista stessa. Silvia è infatti un’artista a tutto tondo: oltre che una musicista è anche pittrice e scrittrice. Sul palco del Quid Live Studio la musicista Silvia Olivier presenta dal vivo in piano solo “Gemini”.

Ad aprire il concerto ci sarà un’atmosfera suggestiva piano e voce in cui Silvia accompagnerà Anna Bielli, chitarrista e cantautrice del suo progetto personale Yakshi Koa, di cui ascolteremo un piccolo assaggio.

Venerdì 28 gennaio 2022 > Tree Gees (Tribute Bee Gees)

Quasi due decadi di concerti in Italia e nel mondo fanno di questa formazione una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees nel mondo. La band è stata formata nell’inverno del 1997 e da allora ha avuto un’intensa attività live con eventi, partecipazioni televisive e radio-foniche, proponendo uno show assolutamente unico, in qualità di una proposta originale, di una grande esperienza live, e soprattutto di uno straordinario repertorio eseguito con rigore e perfezione stilistica nonché con leggerezza e ironia. Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania che li ha portati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri tedeschi, poi con una serie di importanti shows in Polonia, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. Uno degli aspetti vincenti che contraddistingue i Tree Gees e che consente loro di avere un riscontro così importante da parte di un pubblico di tutte le età è quello di essere “More Than a Tribute”: essere sé stessi, evitando di concentrarsi sull’emulazione fisica e gestuale dell’icona “Bee Gees” e dedicandosi a catturare l’anima della loro musica aggiungendo la propria, che è quella di musicisti raffinati ed esperti ma sempre alla ricerca dell’ emozione da condividere con chi li viene ad ascoltare. La formazione: Alex Sammarini (chitarra e voce), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e piano) e Ezio Zaccagnini (batteria).

Sabato 29 gennaio 2022 > Lennon Legend Band, special guest Diego Magnani (Tribute John Lennon)

In occasione dell’anniversario dello storico concerto sul tetto dei Beatles, la Lennon Legend Band ritorna al Quid con un evento davvero speciale. La band eseguirà la celebre scaletta che i mitici Fab Four eseguirono sul tetto di Savile Row nella loro ultima esibizione dal vivo nel gennaio del 1969. Oltre al repertorio del legendario Rooftop Concert completeranno la scaletta tutti i più grandi successi dei Beatles e di John Lennon nella sua carriera da solista. La formazione della Lennon Legend Band vedrà alla chitarra e alla voce Antonello Ripepi, alla batteria Bruno Visintin, alla chitarra solista Cristiano Sacchi, alle tastiere Marco Noviello. Al basso una special guest nonché un caro amico: Diego Magnani.

L’articolo Dai Bee Gees a John Lennon, i tributi live del Quid proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro