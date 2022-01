Esasperata dalla figlia in smart working, la prende a martellate: pensionata arrestata a Mestre



In arresto l’anziana madre, una donna di 81 anni. Per lei l’accusa è pesante, le viene contestato il reato di tentato omicidio della figlia, ora ricoverata in ospedale.

