Evade dal carcere calandosi con le lenzuola dal quarto piano, caccia a rapinatore 27enne in Piemonte



Proseguono le ricerche in tutto il Piemonte di Kristjan Mehilli, rapinatore 27enne di origine albanese, fuggito dal carcere di Vercelli calandosi con un lenzuolo dal quarto pianto della struttura: posti di blocco in tutta la Regione e non solo.

