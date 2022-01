Famiglia Durante scomparsa a Los Roques in incidente aereo, i parenti: “Da 14 anni aspettiamo le salme”



Sono passati 14 anni dall’incidente aereo avvenuto a Los Roques, in Venezuela, in sono morti 4 italiani. La famiglia Durante si era concessa una vacanza dopo le feste natalizie. I corpi non sono mai stati ritrovati.

