Filippo Giardina in Stradanuova!

“Dieci” con Filippo Giardina

Date

15 gennaio 21.00

Descrizione

Dieci è il decimo monologo satirico di Filippo Giardina.

Dieci è lo spettacolo della definitiva liberazione di Giardina dal comune senso del pudore.

Dieci è il viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato.

Dieci dissacra quel posticcio dolore esistenziale che in un mondo reale sempre più accartocciato nel virtuale, è diventato il filo conduttore della vita di tutte le persone che abitano il mondo ricco.

Dieci continua il percorso di critica ai social network in un una società che ottusamente si ostina a non comprenderne la gravità.

Dieci abusa costantemente della libertà di espressione per sollevare dilemmi etici.

Dieci è un viaggio nel senso dell’umorismo che costringerà gli spettatori a pagare il prezzo di vedere disintegrate le proprie certezze attraverso una risata.

Dieci è uno spettacolo che parla degli ultimi senza pietismo nè compassione ma con umana empatia.

Dieci parla con disprezzo della dominante cultura della popolarità facendosi carico del rischio di essere profondamente impopolare.

Dieci è un monologo satirico che racconta una società che ha completamente dimenticato che cosa sia la satira.

Dieci è la fotografia disincantata di un mondo che non sa più da che parte andare e che per sopravvivere ha un disperato bisogno di ridere di se stesso.

Per il linguaggio utilizzato e i contenuti trattati Dieci è uno spettacolo vietato ai minori di 16 anni.

Bio

FILIPPO GIARDINA

Romano, classe 1974.

Dal 2001 porta in tour i suoi monologhi satirici registrando sold out in club e teatri di tutta Italia.

Nel 2009 ha fondato il collettivo Satiriasi Stand-Up.

Per la TV ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su

Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3.

Il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nell’album di Dani Faiv (Machete

Crew). Autore del Podcast “SESTO POTERE: INDAGINE SUI SOCIAL NETWORK”.

I suoi 2 show su YouTube hanno oltre 1 milione di views.

Il suo ultimo Special “FORMICHE” è online su THECOMEDYCLUB.IT.

Dal 2021 riprende il tour live con il suo decimo monologo satirico: “Dieci”.

Biglietti

Intero 22,00€

Convenzioni 18,50€

Under 30 17,50€

Under 12 11,50€

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it

L’articolo Filippo Giardina in Stradanuova! proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro