Firenze, morto Roberto Frezza, caduto dal tetto della scuola. L’amico: “Volevamo fare un selfie”



Non ce l’ha fatta Roberto Frezza, ricoverato in ospedale dopo essere precipitato dal tetto del suo ex istituto scolastico nella notte tra il 22 e il 23 gennaio. Il 20enne si era introdotto nel cortile con un amico per scattare delle foto ricordo.

