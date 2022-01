Galli a Fanpage: “Virus endemico? Non sempre è un bene, anche il vaiolo e la poliomielite lo erano”



Galli, già primario dell’ospedale Sacco, a Fanpage.it: “Endemia non è una bella parola, abbiamo avuto per secoli endemici sia il vaiolo che la poliomielite. Dipende da come diventa endemico un virus. Aspettiamo qualche giorno per proclamare che la curva dei contagi sta scendendo”.

