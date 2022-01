Gavorrano, sale sulla torre di pozzo Roma per protesta: “Date il Green Pass a mio figlio autistico”



Una madre è salita a decine di metri di altezza sulla torre di pozzo Roma a Gavorrano per protesta. La donna ha chiesto infatti di ricevere il Green Pass per suo figlio 20enne affetto da autismo. Il ragazzo, guarito dal virus da tempo, è in attesa da ormai 12 giorni.

