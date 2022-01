“Genny uccisa dal vaccino”. il papà della ragazza contro i no vax: “Non c’erano quando è morta”



Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro il Covid non esistevano ancora. Oggi la sua immagine viene usata dai No Vax per ipotizzare una correlazione tra decesso e vaccino.

