Ginevra, morta a 2 anni per Covid. I medici: “Funzioni vitali compromesse, abbiamo fatto di tutto”



Cosa è successo alla piccola Ginevra, la bimba calabrese di 2 anni morta per Covid-19 all’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali”. Proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale a Mesoraca.

