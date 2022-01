Green Pass falsi, 50 custodie cautelari ad Ancona: un infermiere in carcere



Sono 50 i provvedimenti di custodia cautelare emessi in provincia di Ancona per il rilascio indebito di Green Pass. In carcere un infermiere dell’hub.

