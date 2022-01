Gru crollata a Torino, forse indizi sull’incidente in un biglietto lasciato nella cabina di manovra



La verità sull’incidente che ha portato al crollo della gru in via Genova a Torino potrebbe essere contenuta in un biglietto trovato all’interno della cabina di manovra dai vigili del fuoco. Il foglio è stato consegnato agli inquirenti.

