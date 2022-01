“Ho donato rene alla mamma della mia ragazza e lei mi ha lasciato”, lo sfogo del prof diventa virale



Uziel Martinez ha raccolto circa 15 milioni di visualizzazioni sui social per il video in cui racconta l’accaduto. “Non ho niente contro di lei, siamo in buoni rapporti” ha poi spiegato l’uomo.

Continua a leggere



Uziel Martinez ha raccolto circa 15 milioni di visualizzazioni sui social per il video in cui racconta l’accaduto. “Non ho niente contro di lei, siamo in buoni rapporti” ha poi spiegato l’uomo.

Continua a leggere

Continua a leggere