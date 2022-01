“Ho mal di testa” e si addormenta: Katia muore nel sonno a Palermo a 15 anni, disposta l’autopsia



Tragedia nel quartiere Sperone di Palermo per la morte improvvisa di Katia Spataro: la 15enne è deceduta nel sonno, trovata nella sua cameretta dal fratello, per cause che sarà l’autopsia a chiarire.

