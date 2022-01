Il 72% dei ricoverati per Covid in terapia intensiva è no vax: i dati aggiornati di Fiaso



Secondo l’ultimo report Fiaso, il 72% dei ricoverati per Covid in terapia intensiva è composto da no vax, la metà dei quali godeva di buona salute e non aveva comorbidità prima di arrivare in ospedale. Aumenta fino all’86% il numero dei ricoveri pediatrici, in particolare dei bambini sotto i 4 anni.

