Il chiarimento dell’Aifa: “Nessun antibiotico è efficace contro il Covid-19”



In una nota l’Aifa ha ricordato che “nessun antibiotico in generale è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”.

Continua a leggere



In una nota l’Aifa ha ricordato che “nessun antibiotico in generale è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”.

Continua a leggere

Continua a leggere