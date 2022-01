Il comico italiano più internazionale, Francesco De Carlo in Stradanuova il 3 febbraio e il 5 febbraio la nuova leva della stand up comedy genovese Pietro Casella!

“Pensieri stupendi” di e con Francesco De Carlo

Date

3 febbraio 21.00

Descrizione

Dopo aver divertito gli Inglesi con i suoi monologhi di stand up comedy, Francesco De Carlo torna in Italia con un nuovo spettacolo, scritto nell’ultimo anno e mezzo di isolamento.

Il ruolo del comico è anche quello di trovare i tratti paradossali e divertenti in una situazione difficile come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Così, tra mascherine che ci fanno più belli e pilates improvvisato dentro casa, De Carlo ci trascina in un viaggio catartico in cui racconta come la paura e la solitudine l’abbiano reso un uomo decisamente migliore.

“È stato un periodo difficile per me – confessa – per me, e anche per il resto dell’umanità, certo. Ma che ci volete fare, sono un po’ egocentrico. Le pandemie mi distruggono”.

Ci sono persone che hanno sofferto (e stanno soffrendo) più di lui. Come i no vax, per esempio, che si sentono snocciolare quotidianamente i dati della campagna vaccinale; oppure cogli amici che hanno figli piccoli, che sono stati costretti a perdere dignità e ore di sonno pur di intrattenerli quando le scuole erano chiuse. Ma non se la sono vista bene neanche i single, spaventati da una condizione che ha messo in discussione l’idea stessa di contatto fisico e messo in pericolo la sopravvivenza di un elemento fondamentale per il tessuto sentimentale della società: i trombamici. “Chiamatemi romantico, ma mi manca la candida”.

Con il linguaggio cinico e surreale che lo contraddistingue, Francesco De Carlo dedica spazio a un tema contemporaneo e internazionale come il politicamente corretto, che sta ridefinendo limiti e contenuti della comicità. Ma il futuro che ci aspetta è sicuramente roseo, perché si aprono i teatri, si torna in scena e per quanto il mondo peggiori ci sarà sempre più bisogno di ridere. E di nuovi Pensieri Stupendi.

BIO

Francesco De Carlo

Francesco De Carlo, oltre a essere tra i primi comici sbarcati su Netflix con lo spettacolo “Cose di questo mondo”, è anche il comico italiano più internazionale, essendosi esibito in 16 paesi diversi in lingua inglese. Dal Canada alla Corea del Sud, dal Sudafrica agli Emirati Arabi, fino a ogni angolo del Vecchio Continente, ha portato la sua voce comica fuori dai confini nazionali e partecipato ai più im portanti festival del mondo. Sulla sua esperienza a Londra ha girato “Tutta Colpa della Brexit” (Rai3), e scritto “La mia Brexit” (Bompiani). È speaker su RaiRadio2.

Biglietti

Intero 22,00€

Convenzioni 18,50€

Under 30 17,50€

Under 12 11,50€

“Non mi sento tanto bene” di e con Pietro Casella

Date

5 febbraio 21.00

Descrizione

”NON MI SENTO TANTO BENE” è uno spettacolo che mostra la visione del mondo di un giovane sopra le righe, che racconta sé stesso parlando di animali da fattoria, coinquilini fuori sede, storie di loser contemporanei, senza tralasciare temi irriverenti e scomodi come bestemmie e stupratori moderni.

BIO

Pietro Casella

Genovese dallo stile introspettivo e surreale, classe 1998.

Fa parte del progetto I Loser ed è nel cast di Dirty Talk.

Porta sul palco una quotidianità fatta di scuola, rap e tutto l’immaginario della vita di un ventenne.

Biglietti

Intero 22,00€

Convenzioni 18,50€

Under 30 17,50€

Under 12 11,50€

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it

L’articolo Il comico italiano più internazionale, Francesco De Carlo in Stradanuova il 3 febbraio e il 5 febbraio la nuova leva della stand up comedy genovese Pietro Casella! proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro