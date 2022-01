6,8,9 e 15 gennaio 2022 ore 16.30

IL CONCERTO DI CAPPUCCETTO

rosso, verde, giallo, blu e bianco

Spettacolo-concerto ispirato a “Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco” di Bruno Munari.

Ideazione, drammaturgia, regia: Alessandro Accettella e Silvia Grande

Con: Alessandro Accettella, Silvia Grande, Maria Giuditta Santori (percussioni), Raffaele Magrone (clarinetto e sassofono), Andrea Moriconi (chitarre)

Musiche originali: Maria Giuditta Santori

Luci: Roberto De Leon

Fascia d’età: da 3 anni

Un Cappuccetto multicolore e le sue storie accompagnate dalla musica dal vivo: melodie originali, a volte strane e ribelli, che avviseranno Cappuccetto dei pericoli e che l’aiuteranno a tornare sempre sana e salva dalla sua mamma.

C’ era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso. Un giorno la sua mamma le disse che sarebbe dovuta andare dalla nonna a portarle una focaccia. Ma la piccola doveva stare attenta perché, nel grande bosco che doveva attraversare, viveva un lupo. C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Verde che doveva portare alla nonna Cicalina, un cestino con dentro una bottiglia di menta, del fresco prezzemolo e tanta insalata. Ma lungo il percorso incontrò un lupo che se la voleva mangiare. Ma Cappuccetto non era sola … C’era una volta una città e una bambina di nome Cappuccetto Giallo. Questa volta per andare dalla nonna, non si doveva percorrere un incantevole bosco ma bisognava attraversare il caotico e quotidiano traffico della città. E così, un bel giorno, la piccola si fece coraggio e, insieme ai suoi amici uccellini, cominciò a percorrere la lunga strada verso la casetta della nonna. Ma un lupo furbetto al volante di una macchina, la osservava con attenzione. C’era una volta un mare blu, una piccola isoletta dove viveva solitaria una nonnina, un lupo con pinne e maschera …

Ma poi … Cappuccetto … come finisce veramente la tua storia? E se … il lupo, invece di mangiare te e la tua nonna … mangiasse il cacciatore? E se … arrivasse in tempo la tua mamma a salvarti? E se … diventassi amica del lupo e organizzassi una grande festa e nel bosco? E se ….? Però … veloce a decidere … Cappuccetto! Perché sta scendendo la notte e presto … non si vedrà più nulla!

Il 6 gennaio dopo lo spettacolo…

ARRIVA ARRIVA LA BEFANA!!!

BIGLIETTI:

Adulti: € 11,00

Bambini (1-9 anni): € 9,00

ABBONAMENTI:

3 spettacoli a scelta: Adulti: € 25,00- Bambini (1-9 anni): € 20,00

5 spettacoli a scelta: Adulti: € 40,00- Bambini (1-9 anni): € 30,00

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 06.51.31.492

www.accettellateatro.it

mongiovino@accettellateatro.it

prenotazioni@accettellateatro.it

