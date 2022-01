Il virologo Galli positivo al Covid: “Contagiato da Omicron, non so nemmeno io come”



Massimo Galli positivo al Covid-19: “Faccio outing. Sono stato contagiato da Omicron poco prima di Capodanno, non so nemmeno io come. Per i vecchietti come me non è proprio una passeggiata”.

