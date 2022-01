“Io, dislessica, venivo considerata l’ultima della classe ma ce l’ho fatta a laurearmi: ho vinto io”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Martina: “Sono felicemente dislessica. A scuola venivo vista sempre come l’ultima della classe, mi dicevano che non sarei stata in grado di finire l’Università. Invece sono riuscita a realizzare il sogno di laurearmi, vincendo prima di tutto la battaglia con me stessa”.

