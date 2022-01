ISS: “Omicron in forte aumento, è presente nel 28% delle acque reflue”



L’Istituto Superiore di Sanità ha esaminato 282 campioni di acque raccolti in 98 punti di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80 campioni (28.4%) sono stati identificati come positivi per la variante Omicron tramite un test molecolare.

