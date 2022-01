La piccola Fatima morta a Torino, il compagno della mamma sotto accusa: “Non sono stato attento”



Fermato per la morte della piccola Fatima il patrigno 32enne. L’accusa è di omicidio con dolo eventuale. “Quella bambina per me era come una figlia” ha riferito piangendo agli inquirenti.

Continua a leggere



Fermato per la morte della piccola Fatima il patrigno 32enne. L’accusa è di omicidio con dolo eventuale. “Quella bambina per me era come una figlia” ha riferito piangendo agli inquirenti.

Continua a leggere

Continua a leggere