L’avvertimento di Bill Gates: “La prossima pandemia più letale del Covid, bisogna prepararsi”



Il fondatore di Microsoft invita tutti i governi a contribuire con fondi cospicui alla ricerca medica e scientifica per prepararsi in tempo a nuove pandemia come quella covid.

Continua a leggere



Il fondatore di Microsoft invita tutti i governi a contribuire con fondi cospicui alla ricerca medica e scientifica per prepararsi in tempo a nuove pandemia come quella covid.

Continua a leggere

Continua a leggere