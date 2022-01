Le previsioni di Giuliacci sui giorni della Merla: “Niente freddo e neve, ma temperature in rialzo”



Il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it spiega perché i cosiddetti Giorni della Merla quest’anno saranno sconfessati: “Dal 29 al 31 gennaio non ci sarà freddo ma temperature in rialzo e bel tempo per effetto dell’Anticiclone delle Azzorre. Per vedere la neve dovremmo aspettare l’inizio di febbraio”.

