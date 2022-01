L’Ema ha approvato la pillola anti covid di Pfizer, Paxlovid



Il comitato per i medicinali dell’Ema ha autorizzato l’immissione in commercio in Ue della pillola anti covid Pfizer. Paxlovid indicato per casi non gravi ma con alto rischio di peggiorare.

