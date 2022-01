Licata, Angelo Tardino ha ucciso il fratello Diego per interessi economici: “Papà ha favorito te”



Angelo Tardino ha ucciso il fratello Diego per interessi economici. Era convinto che il padre avesse favorito la vittima nella divisione dell’eredità. La famiglia di Diego aveva lasciato una casa in città vicina a quella del killer per le continue liti familiari.

Continua a leggere



Angelo Tardino ha ucciso il fratello Diego per interessi economici. Era convinto che il padre avesse favorito la vittima nella divisione dell’eredità. La famiglia di Diego aveva lasciato una casa in città vicina a quella del killer per le continue liti familiari.

Continua a leggere

Continua a leggere