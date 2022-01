Lockup, l’indicibile! Nando Timoteo in un’intervista spettacolo a Enzo Paci

“LockUp: L’indicibile” Nando Timoteo intervista Enzo Paci

Date

22 gennaio 21.00

Descrizione

LOCKUP l’indicibile.

Per la prima volta a Genova al Teatro Stradanuova.

Lo spettacolo è un mix esplosivo che unisce il talk show alla comicità attraverso 10 rubriche.

Se anche voi, come mio padre prima e me adesso, parlate con la televisione, venendo ripresi immancabilmente da chi vi sente con un: “sì, adesso ti risponde”! – ora finalmente possiamo prenderci la nostra rivincita.

Avrete la possibilità di parlare con gli Ospiti direttamente dalla poltrona del teatro.

Ora non avete scuse, non potete più dirmi: “Quand’è che vieni a Genova”?

Venite a scoprire cose indicibili sui vostri artisti preferiti!

BIO

ENZO PACI

Enzo Paci è nato a Genova nel 1973, ha quindi 44 anni ma portati benissimo. Nel 2000 si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Negli anni prende parte a numerosi spettacoli in teatro ma contemporaneamente porta avanti la sua passione per il cabaret partecipando nel 2002 al comedy club di Genova, per poi approdare in televisive in trasmissioni come Central Station, Copernico, Zelig e Colorado. Alternandosi tra monologhi e personaggi quali: Mattia Passadore e la Marisa, la mamma di Mattia, Enzo Paci propone una comicità genuina raccontando un mondo grottesco a tratti fumettistico. Recentemente ha interpretato il commissario Bacigalupo nella serie Rai Blanca.

AUTORE

Nando Timoteo

Parlare di me in terza persona? Solo se le altre due sono d’accordo. Nasce nel 1972 per sua stessa ammissione, ma avrebbe potuto nascere prima. Se gli si chiede il perché di tale data, ha aspettato che l’umanità fosse pronta. Pugliese per vocazione, esportatore di condizionali come vorrei, verrei, non ha mai risolto il cubo di Rubik. Un tipo schivo, le uniche parole che gli rivolgono sono: “permesso” e “ah scusa, pensavo fossi un’altro”. Si mantiene scrivendo, uno degli effetti collaterali della labirintite. Umorista ricercato, da una serie di creditori. Supereroe in cassa integrazione sta aspettando di essere reintegrato. Attualmente vive sotto la soglia di povertà, ma anche lei lo sta sfrattando. Vive a Bergamo sotto mentite spoglie, che prima o poi si rivestiranno. Soffre di insonnia da una decina d’anni. Il suo sogno è riuscire a farne uno. Uno dei suoi più grandi desideri è andare in Thailandia, il suo avvocato ha detto alla giuria di non tenere conto di questa sua ultima dichiarazione. Quando gli hanno chiesto di tagliare i ponti col passato l’unica sua obiezione è stata: “e che cazzo di forbici mi date?” Si appassiona facilmente, difficilmente ricambiato. Nel tempo libero gioca a pallone, perlomeno questo è quello che gli fanno credere i compagni. Suda alla spina. Avrebbe potuto essere un campione di scacchi, poi purtroppo il menisco… E’ spesso criticato per le sue scelte alimentari, del resto essere cannibali è ancora malvisto. Dicono di lui una svariata varietà di improperi. Se il talento avesse un’indirizzo sarebbe ai suoi antipodi, ma se gli si dice una frase del genere, abbozzerà un sorriso, semplicemente perché non sa il significato di antipodi. Dotato di un enorme autostima completamente mal riposta. Vive ai margini della realtà, ma prima o poi ci entrerà. Sta aspettando di vincere alla lotteria e mandare tutti quanti a farsi fottere. Peccato non compri mai un biglietto. A tal proposito dice: altrimenti che fortuna sarebbe?

Biglietti

Intero 29,00€

Convenzioni 23,00€

Under 30 22,00€

Under 12 15,00€

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it

L’articolo Lockup, l’indicibile! Nando Timoteo in un’intervista spettacolo a Enzo Paci proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro