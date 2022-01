Lorenzo Parelli morto nell’ultimo giorno di stage, gli operai: “Il suo tutor era assente”



Lorenzo Parelli non stava materialmente lavorando quando è stato colpito e ucciso da una putrella nello stabilimento della Burimec a Lanuzacco, lì dove stava svolgendo lo stage per l’alternanza scuola-lavoro. Secondo le testimonianze degli operai, era in attesa in un’area a rischio. Il tutor che avrebbe dovuto occuparsi di lui era stato sostituito per malattia.

