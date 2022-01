L’oroscopo del giorno di oggi 13 gennaio 2022: Gemelli e Bilancia super chiacchieroni



L’oroscopo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, con la Luna in Gemelli e Mercurio ancora in quadratura a Urano porta ad una grande facilità nel dialogo ma ad una altrettanta velocità nel vederlo degenerare in baruffa. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, con la Luna in Gemelli e Mercurio ancora in quadratura a Urano porta ad una grande facilità nel dialogo ma ad una altrettanta velocità nel vederlo degenerare in baruffa. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere