L’oroscopo di oggi 19 gennaio 2022: ultimo giorno di Sole in Capricorno



L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, vede la Luna in Leone scontrarsi prima con Urano e poi con Saturno. Anche oggi tenere a freno la lingua e gli istinti non sarà semplice. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, vede la Luna in Leone scontrarsi prima con Urano e poi con Saturno. Anche oggi tenere a freno la lingua e gli istinti non sarà semplice. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere