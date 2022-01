L’oroscopo di oggi 4 gennaio 2022: Gemelli e Bilancia ritrovano la voglia di raccontare



Nell’oroscopo di oggi, martedì 4 gennaio 2022, la Luna si trova insieme a Mercurio nel segno dell’Acquario. Parliamo quindi di creatività e voglia di metterci in gioco fin da subito. Anzi, per l’elenco dei buoni propositi ci può aiutare molto la Venere in sestile a Nettuno! Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, martedì 4 gennaio 2022, la Luna si trova insieme a Mercurio nel segno dell’Acquario. Parliamo quindi di creatività e voglia di metterci in gioco fin da subito. Anzi, per l’elenco dei buoni propositi ci può aiutare molto la Venere in sestile a Nettuno! Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere