L’oroscopo di oggi 5 gennaio 2022: Acquario e Sagittario pronti per grandi novità



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, la Luna è in Acquario per buona parte della giornata e questo consente a chi ha voglia di mettersi alla prova con tante nuove idee! Anche Mercurio si trova in Acquario e quindi le nuove idee saranno più immediate ed efficaci soprattutto per Acquario, Bilancia e Gemelli. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

