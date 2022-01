L’oroscopo di oggi 6 gennaio 2022: Vergine e Gemelli hanno bisogno di fantasia



L’oroscopo di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, vede una bellissima Luna nel segno dei Pesci che va a congiungersi con Giove. Dove la Luna è emozione e sentimento, Giove è la voglia di abbracciare, coinvolgere ed esagerare. Non ci sarà alcun limite all’immaginazione, soprattutto per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

