Malore prima dell’anestesia: Doriana muore a 42 anni nello studio del dentista. Disposta autopsia



Si chiamava Doriana Scardigno la donna morta nella serata di ieri in uno studio dentistico a Corato. Aveva 42 anni e non soffriva di alcuna patologia. Attesa per l’autospia disposta dai magistrati di Trani.

Continua a leggere



Si chiamava Doriana Scardigno la donna morta nella serata di ieri in uno studio dentistico a Corato. Aveva 42 anni e non soffriva di alcuna patologia. Attesa per l’autospia disposta dai magistrati di Trani.

Continua a leggere

Continua a leggere