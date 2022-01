Mappa Ecdc del rischio Covid in Europa, Italia tutta in rosso scuro tranne la Sardegna



Nella mappa Ecdc del rischio Covid nell’Unione europea l’Italia è quasi interamente in rosso scuro. L’unica Regione a rimanere in rosso è la Sardegna. La situazione non è migliore nel resto d’Europa: solo la Romania non è colorata di rosso o rosso scuro.

