Mauro Fratini ospite di Stand Up Comedy Garage

Tutta l’irriverenza della Stand Up Comedy ritorna domenica 16 gennaio con Comedy Garage sul palco del QUID. Stand up comedian di razza e curatore dell’evento è Daniele Fabbri, che riaccenderà i microfoni di Via Assisi insieme ai colleghi, Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, pronti a dare seguito al successo delle domeniche nel segno della comicità. Ospite speciale della serata: Mauro Fratini.

La serata è divise in due momenti: dalle ore 20.00 sarà trasmesso in streaming su QUID Channel e, dalle 21.00 – spente le telecamere della WebTV nata da un palco chiuso durante l’emergenza –, andrà in live, con le esibizioni dal vivo dei protagonisti del Comedy Garage.

Quando guardiamo i Live Show di un famoso StandUp Comedian e siamo estasiati dalle sue battute, dimentichiamo che, prima di registrare lo show, quell’artista ha provato le sue battute almeno duecento volte con il pubblico, sperimentandole nei club e nei piccoli locali. È proprio in questi “garage”, in un’atmosfera più informale e diretta, che i comici mettono a punto il loro repertorio, in un rapporto schietto e complice con il pubblico in sala, per raggiungere le prestazioni adatte ad uno show da competizione.

Prima delle esibizioni sarà trasmesso in streaming il Garage Live Podcast – una sorta di “Show prima dello Show” –, con Fabbri e i comici resident Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, che realizzeranno ogni domenica un doppio evento: prima il talk show online per parlare di pop culture, curiosità e vita nella capitale e, a seguire, lo spettacolo live che, come da tradizione del Comedy Garage, ospiterà comici emergenti e volti noti della comicità, intenti a testare i loro futuri cavalli di battaglia.

