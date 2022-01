Medici Senza Frontiere: “Covax è un flop: fallimento morale di individui, organizzazioni e governi”



Secondo MSF “i fallimenti morali ed etici sono il risultato di decisioni deliberate da parte di individui, organizzazioni e governi”. L’Ong ha sottolineato inoltre come la carenza di vaccini per tutti favorisca l’emersione di nuove varianti di Coronavirus: “Così il Covid-19 rimarrà una minaccia per la salute globale prevedibilmente anche in futuro”.

Continua a leggere



Secondo MSF “i fallimenti morali ed etici sono il risultato di decisioni deliberate da parte di individui, organizzazioni e governi”. L’Ong ha sottolineato inoltre come la carenza di vaccini per tutti favorisca l’emersione di nuove varianti di Coronavirus: “Così il Covid-19 rimarrà una minaccia per la salute globale prevedibilmente anche in futuro”.

Continua a leggere

Continua a leggere