Miozzo dice che ci vuole l’arresto per chi non rispetta l’obbligo vaccinale Covid



Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, sull’obbligo vaccinale per over 50: “Nell’emergenza in cui siamo non ci è permesso essere democratici, come sanzione metterei anche l’arresto”.

Continua a leggere



Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, sull’obbligo vaccinale per over 50: “Nell’emergenza in cui siamo non ci è permesso essere democratici, come sanzione metterei anche l’arresto”.

Continua a leggere

Continua a leggere