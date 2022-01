Modena, insegnante rifiuta la mascherina Ffp2 in classe: gli studenti lasciano l’aula in massa



Gli studenti di una scuola media di Modena hanno abbandonato l’aula in massa per protesta nei confronti di un’insegnante che non aveva voluto indossare la mascherina Ffp2. La docente ha contattato il 112 che, giunto sul posto, l’ha sanzionata per violazione delle norme anti-Covid e ha scoperto che la donna era anche sprovvista di Green Pass rafforzato, necessario per lavorare a scuola.

