Morta per Covid Ginevra, bimba calabrese di 2 anni: vano il trasferimento d’urgenza a Roma



Morta per Covid la piccola Ginevra, bimba di 2 anni di Mesoraca, in Calabria, che nelle corse ore era stata trasferita con un aereo militare al Bambino Gesù di Roma: nonostante i tentativi dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare.

