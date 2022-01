Morto di Covid leader No Green Pass abruzzese. L’amico ai No Vax: “Lo avete sulla coscienza”



Luigi Marilli, uno dei punti di riferimento per i No Green Pass abruzzesi, è morto a 63 anni dopo aver contratto il Covid-19. L’amico sulle pagine No Vax: “Si sarebbe salvato se non avesse seguito le vostre ideologie anziché i consigli della sua famiglia e dei suoi amici”.

