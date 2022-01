“Nell’ultima settimana ricoverati 400 bimbi under 11 per Covid”: l’allarme dei pediatri italiani



Secondo gli ultimi dati della Sip (Società italiana Pediatria), sono 400 i minori ospedalizzati per Covid solo la scorsa settimana: “Esortiamo i genitori dei più di 2 milioni e mezzo di bambini che non hanno ancora ricevuto alcuna protezione ad iniziare al più presto il ciclo vaccinale per i loro figli”.

