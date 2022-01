Non esistono antibiotici efficaci contro il Covid, dice Aifa



In una nota ufficiale, Aifa ha sottolineato che non esistono antibiotici efficaci contro il Covid-19. L’azitromicina, della quale è composto il farmaco Zitromax, non agisce sul virus ma su infezioni batteriche.

Continua a leggere



In una nota ufficiale, Aifa ha sottolineato che non esistono antibiotici efficaci contro il Covid-19. L’azitromicina, della quale è composto il farmaco Zitromax, non agisce sul virus ma su infezioni batteriche.

Continua a leggere

Continua a leggere