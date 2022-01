Obbligo vaccinale a over 50 basato su compromesso politico e non su epidemiologia: lo dice Guido Rasi



Secondo Guido Rasi, ex Ema e oggi consulente del commissario Figliuolo, “l’obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50 è più basato su un compromesso politico che sui numeri epidemiologici. Con Omicron onda d’urto che va gestita in maniera diversa rispetto al passato”.

