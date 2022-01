Omicidio Ilenia Fabbri, il killer andò a bere un caffè da un amico un’ora dopo averla uccisa



Cinque i testimoni ascoltati in aula questa mattina nel processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa un anno fa da un sicario pagato dall’ex marito. Quella mattina l’assassino, come riferito da un teste, andò a bere un caffè da lui per due chiacchiere, un’ora dopo aver ucciso la 46enne.

