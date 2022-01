Omicron 2, la sottovariante individuata in 9 Regioni italiane. Rezza: “Molto simile a Omicron 1”



In Italia la sottovariante BA.2, ribattezzata Omicron 2, è attualmente presente in 9 Regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron, diventata a sua volta dominante. Rezza: “Non differisce molto nelle caratteristiche rispetto ad Omicron 1”.

