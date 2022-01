Per la morte di Luana D’Orazio, spettano 166mila euro di indennizzo alla famiglia



Sarà di 166mila euro l’indennizzo Inail per i parenti della ragazza morta sul lavoro all’inizio dello scorso maggio in un’azienda tessile in provincia di Prato. Lo ha stabilito l’Inail.

